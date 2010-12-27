Звезды выбрали все оттенки розового для венецианского кинофестиваля

В этом году кинофестиваль в Венеции пройдет 75-й раз.

В этом году венецианский кинофестиваль отмечает свой 75-летний юбилей. Многие звезды уже продемонстрировали свои наряды на красной ковровой дорожке в Италии.

Главной звездой стала актриса фильма "Кинг-Конг", 49-летняя Наоми Уоттс. Также она в этом году будет одним из членов жюри. Английская актриса появилась на дорожке в длинном ярко-розовом платье и со стильным клатчем цвета фуксии.

Розовый оказался чуть ли не самым популярным цветом вечера. В розовом прибыли актриса фильма "Корона" Клэр Фой, модель Лотти Мосс и даже актер Райан Гослинг.



Клэр Фой



Лотти Мосс



Райан Гослинг



Но 24-летняя возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес произвела настоящий фурор на красной дорожке своим черным платьем. Она надела черное полупрозрачное кружевное платье в пол. Также на открытии кинофестиваля были замечены Сара Сампайо, Изабель Гулар, Барбара Палвин и другие знаменитости.

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Фото: redcarpetmood/ Instagram