Рудковская записала видео с Николь Кидман за ужином в Мраморном дворце

Российская звезда поделилась видео с американской дивой николь Кидман в социальных сетях.

Голливудская актриса Николь Кидман записала видео для Instagram с видами Санкт-Петербурга. Дива прибыла в Северную столицу ради презентации бренда часов,с которым сотрудничает долгое время. Звезду проводили на торжественный ужин в Мраморный дворец. За одним столом с американской селебрити также находилась Юлианна Караулова и Яна Рудковская. Последняя также не упустила возможность записать короткий ролик с Кидман. На званном вечере присутствовали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, представители из мира глянцевых изданий.

Напомним, что Николь Кидман является лицом элитной марки швейцарских часов. Она участвует в мероприятиях компании по всему миру.

Фото и видео: Instagram