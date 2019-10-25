Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Власти США переведут россиянку из тюрьмы в миграционный центр, а оттуда отправят в Москву.

Посольство России в США сообщило, что россиянка Мария Бутина будет дома уже 26 октября. Соответствующая информация появилась на аккаунте в Facebook пресс-службы дипломатической миссии.

Россиянку переведут из федеральной тюрьмы в Таллахасси (Флорида) в миграционный центр в Майами. Оттуда наша соотечественница в тот же день вылетит в Москву.Ранее официальный представитель Бутиной говорил, что Мария уже подписала документы об освобождении.

Напомним, что женщину подозревают в незаконной работе в качестве иностранного агента. Она признала вину, после чего получила 18 месяцев заключения. Россиянка полностью отбыла тюремный срок, который истекает 25 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мария Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы и попросила о помощи.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Washington Post