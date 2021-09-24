Губернатор Кировской области уступил свой мандат в Госдуму Марии Бутиной

Губернатор решил остаться на своем месте.

Член экспертного совета при Управлении по правам человека РФ Мария Бутина станет депутатом Госдумы. Общественный деятель опубликовала 24-го сентября в своем Instagram видео, на котором поблагодарила всех за поздравления.

Мария Бутина баллотировалась в депутаты Госдумы по Кировской области от партии "Единая Россия", но не набрала достаточное количество голосов. Как сообщили в РИА Новости, свой мандат общественнице решил отдать губернатор Кировской области Игорь Васильев. По его мнению, Бутина заслужила депутатское кресло своей общественной деятельностью.

Мария Бутина известна тем, что провела 1,5 года в американской тюрьме из-за того, что была признана "иностранным агентом" в США без регистрации. Также она навещала Алексея Навального в тюрьме и сравнивала условия его содержания с теми, в которых находилась сама.

Видео: Instagram / @butina_maria