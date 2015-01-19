Мария Боталова рассказала, как вернулась в спорт после длительного перерыва

Спортсменка также представит Россию на Олимпийских играх.

Совсем скоро в Токио пройдут Олимпийские игры, в которых примет участие и чемпионка России по академической гребле Мария Боталова. Спортсменка рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", как вернулась в спорт после длительного перерыва, и как проходит подготовка к Олимпийским играм.

По словам личного тренера Боталовой Виктора Рудаковича, в большой спорт Мария пришла будучи 14-летним подростком. Но, несмотря на свой юный возраст, благодаря трудолюбию она смогла добиться спортивных успехов.

В 2015 году стало известно о том, что Боталова покидает большой спорт по личным причинам. Спустя пять лет, в 2020 году, девушка решила вновь продолжить свою спортивную карьеру. По словам спортсменки, она ушла в декрет и уехала на дачу, взяв с собой гребной тренажер и лодку. Полгода девушка тренировалась, после чего выиграла чемпионат России. Теперь Боталова представит Россию на Олимпийских играх.

Спортсменка рассказала, что тренировки проходят каждый день по несколько раз. Отдых спортсменам светит только после соревнований. Боталова добавила, что отдыхать в Японии в настоящее время негде, поскольку страна находится на самоизоляции.

Ранее стали известны имена российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Токио.

Фото: olympic.ru