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Марина Степнова станет автором текста для "Тотального диктанта" в 2022 году

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Писательницу выбрали для создания текста для акции.

Российская писательница Марина Степнова станет автором текста для "Тотального диктанта" в 2022 году. Об этом во время онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее" рассказала глава фонда "ТД" Ольга Ребковец. 

Марина Степнова - новый автор Тотального диктанта, автор текста для акции 2022 года.

Ольга Ребковец, глава фонда "Тотальный диктант"

Напомним, что мероприятие будет проводиться по всему миру 9 апреля следующего года.

В 2021 году "Тотальный диктант" написали 675 тысяч человек по всему миру.

Фото:  "Тотальный диктант"

Теги: марина степнова, тотальный диктант
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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