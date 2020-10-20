Писательницу выбрали для создания текста для акции.

Российская писательница Марина Степнова станет автором текста для "Тотального диктанта" в 2022 году. Об этом во время онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее" рассказала глава фонда "ТД" Ольга Ребковец.

Марина Степнова - новый автор Тотального диктанта, автор текста для акции 2022 года. Ольга Ребковец, глава фонда "Тотальный диктант"

Напомним, что мероприятие будет проводиться по всему миру 9 апреля следующего года.

В 2021 году "Тотальный диктант" написали 675 тысяч человек по всему миру.

Фото: "Тотальный диктант"