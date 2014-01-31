По всему миру "Тотальный диктант" написали 675 тысяч человек

Большинство предпочли написать диктант дома.

В минувшую субботу, 10 апреля, по всему миру прошла акция "Тотальный диктант", посвященная русскому языку. В этом году участники писали текст Дмитрия Глуховского "Обещания". О предварительных итогах директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец рассказала на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Всего в диктанте приняли участие более 675 тыс. человек из 123 стран. Из них 90 тыс. писали текст очно, 35 тыс. — онлайн с проверкой текста компьютером. 577 тыс. выбрали формат "Пишем дома": текст можно сдать на проверку в один из городских пунктов, либо проверить лично.

Столицей диктанта стала Якутия. У местных жителей была возможность написать текст под диктовку писателя Дмитрия Глуховского. Среди звездных "диктаторов" — Владимир Познер, Гузель Яхина, Яна Чурикова, Диана Арбенина, Валдис Пельш и многие другие. Площадки были организованы не только в учреждениях, но и в транспорте — аэропортах, аэроэкспрессах, у метро. По словам Ребковец, в одном из населенных пунктов в Таиланде диктант проходил в храме.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант / Анна Ненашева