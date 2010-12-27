Марина Шишкина: "СР" на выборах лишили более 30 мандатов

В Петербурге сформирован новый состав палаты депутатов от партии.

В воскресенье, 6 октября, состоялось заседание городского отделения партии "Справедливая Россия", где в число членов организации были включены 108 новых муниципальных депутатов, победивших на минувших выборах.

Глава регионального отделения Марина Шишкина поздравила депутатов с победой. Однако она подчеркнула, что в партии намерены добиваться справедливости в каждом случае нарушений на выборах. Из-за этого партия потеряла более тридцати мандатов.

"Фальсификаторам от партии власти на данном этапе удалось снизить наш результат, но "Справедливая Россия" подала более десяти судебных исков по нарушениям в разных муниципалитетах. Сейчас наши юристы заняты подготовкой документов для новых судебных разбирательств, и мы непременно доведем эту работу до конца", - заявила Шишкина.

Отметим, что в состав Палаты депутатов входят справедливороссы, заседающие в Госдуме и ЗакСе Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, как "Наблюдатели Петербурга" назвали местные выборы самыми "грязными".

Фото: vk.com/id145398130