Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

Информация о смерти актрисы появилась сегодня днем.

Актриса Марина Дюжева поделилась своими воспоминаниями об актрисе Нине Ургант в беседе с порталом "360".

По словам Дюжевой, чем "больше актер, тем меньше в нем показухи". Отметим, что Марина Дюжева снималась с Ниной Ургант в картине "Девушка и Гранд" в 1981 году, где они играли мать и дочь. Актриса уточнила, что во время съемок у них были отличные отношения, они прекрасно общались.

Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актерской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость. сообщила Дюжева

Напомним, информация о смерти Нины Ургант появилась сегодня днем. В сентябре актрисе исполнилось 92 года.

Фото: КиноПоиск