Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

Актриса Марина Дюжева поделилась своими воспоминаниями об актрисе Нине Ургант в беседе с порталом "360".
По словам Дюжевой, чем "больше актер, тем меньше в нем показухи". Отметим, что Марина Дюжева снималась с Ниной Ургант в картине "Девушка и Гранд" в 1981 году, где они играли мать и дочь. Актриса уточнила, что во время съемок у них были отличные отношения, они прекрасно общались.
Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актерской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость.
сообщила Дюжева
Напомним, информация о смерти Нины Ургант появилась сегодня днем. В сентябре актрисе исполнилось 92 года.
Фото: КиноПоиск
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