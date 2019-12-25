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Прощание с актрисой Ниной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре
Сегодня, 10:52
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Прощание с актрисой Ниной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре

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Актриса умерла 3 декабря. Ей было 92 года.

Проститься с актрисой театра и кино, народной артистки РСФСР Ниной Ургант можно будет в среду, 8 декабря, в стенах Александринского театра, передает ТАСС. 

В 10:00 в театре начнется гражданская панихида, в которой примут участие официальные лица, родные и близкие, коллеги, друзья актрисы. С 11:00 до 12:00 пройдет церемония возложения цветов, в которой смогут принять участие все желающие. Дальнейшее прощание пройдет в узком кругу. Также родные Ургант утаили место упокоения актрисы.

О смерти артистки стало известно на прошлой неделе. Как рассказали в пресс-службе Александринского театра, накануне актриса чувствовала себя плохо и умерла из-за возраста в своей квартире в центре Петербурга. Ей было 92 года. 

Ранее Piter.TV рассказал, какой запомнят актрису Нину Ургант.

Фото: КиноПоиск

Теги: нина ургант, прощание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Тема дня,

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