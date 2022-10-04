Марин Ле Пен: санкции ЕС не действуют в отношении РФ, но наказывают французов

ВО Франции рассказали о росте доходов России из-за продаж нефти.

Глава крайне правого политического движения "Национальное объединение" Марин Ле Пен рассказала о том, что европейские санкции не действуют в отношении России, однако они наказывают самих французов. Об этом чиновница уведомила местных журналистов телеканала BFMTV. Парламентарий назвала это давление на Москву контрпродуктивным. Она объяснила, что реальная обстановка дел такова, что из-за санкций российские доходы только увеличиваются из-за нефтяных продаж. От экспорта топлива РФ увеличили прибыль на 40 миллиардов евро.

Более того, эти санкции наказывают французов, которых ожидает трудная зима сейчас и, возможно, еще более трудная в 2023 году. Марин Ле Пен, политик Франции

Марин Ле Пен предрекла Франции тяжелую зиму.

Фото и видео: BFMTV