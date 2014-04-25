Французский политик оценила переговоры между Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.

Договор о торговле, заключенный между Вашингтоном и Брюсселем, является фиаско для европейского региона. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала политический лидер французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Иностранка добавила, что суверенитет Европейского союза после заключения с американской администрацией асимметричного соглашения заметно размывается. Она указала, что под тяжестью "брюссельской бюрократии" этот суверенитет и вовсе сводится на нет.

Торговая сделка, заключенная Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско. Марин Ле Пен, французский политик

Напомним, что партия "Национальное объединение" располагает крупнейшей однопартийной фракцией в Национальном собрании (нижней палате парламента), которая насчитывает 123 из 577 мест. В воскресенье, 27 июля, лидер Белого дома Дональд Трамп заявил после рабочей встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что США и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15 процентов. Коллективный Брюссель не будет взимать тарифы с американских товаров.

Ле Пен намерена участвовать в выборах в парламент, несмотря на судебный запрет.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Marine Le Pen