Марин: Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

Она заявила, что вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о замедлении выдачи виз россиянам. Об этом она сообщила на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий в Хельсинки.

Марин отметила, что сейчас визы выдаются не так быстро, как раньше. При этом, по ее словам, финские власти не намерены прерывать родственные связи людей. Она сообщила, что правительство рассматривает вопрос о создании новой категории гуманитарной визы.

Также Марин сообщила, что вопрос выдачи виз россиянам должен решаться на европейском уровне.

Ранее президент Финляндии заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией.

Видео: YouTube / Suomen ulkoministeriö