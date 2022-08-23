Марин: Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о замедлении выдачи виз россиянам. Об этом она сообщила на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий в Хельсинки.
Марин отметила, что сейчас визы выдаются не так быстро, как раньше. При этом, по ее словам, финские власти не намерены прерывать родственные связи людей. Она сообщила, что правительство рассматривает вопрос о создании новой категории гуманитарной визы.
Также Марин сообщила, что вопрос выдачи виз россиянам должен решаться на европейском уровне.
Ранее президент Финляндии заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией.
Видео: YouTube / Suomen ulkoministeriö
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