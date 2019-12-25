Мариинский театр занял второе место по числу упоминаний в СМИ в апреле

На первом месте оказался Большой театр в Москве.

Мариинский театр в Петербурге занял второе место по числу упоминаний в СМИ в апреле. Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии".

В апреле в Мариинском театре проводили День памяти композитора Игоря Стравинского и фестиваль флейтовой и арфовой музыки "Виртуозы флейты" & "Северная лира". Кроме того, состоялась премьера оперы "Иван Сусанин" композитора Катерино Кавоса.

Первое место в списке по упоминаниям в СМИ занял Большой театр в Москве. В топ-3 также попал Театр "Современник". В пятерке лидеров можно увидеть МХТ имени А. П. Чехова и МХАТ имени Горького.

Ранее петербуржцев попросили не приходить на праздничный концерт "Музыка Дворцового моста".

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр