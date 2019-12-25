Мариинский театр впервые присоединится к празднованию Всемирного дня балета

Всемирный день балета (World Ballet Day) отмечается 29 октября.

В четверг, 29 октября, Мариинский театр отмечает Всемирный день балета. Об этом сообщается на официальной страничке театра во "ВКонтакте".

Отмечается, что дню балета будет посвящено исполнение "Корсара" на исторической сцене Мариинского театра при участии Анастасии Матвиенко, Мей Нагахисы, Андрея Ермакова и Кимина Кима. Также театр запланировал онлайн-программу.

Напомним, что Всемирный день балета по-традиции отмечают 29 октября. Первое такое мероприятие состоялось 6 лет назад в королевском театре Ковент-Гарден. Мариинский театр присоединился к празднованию в этом году впервые.

Ранее мы сообщали о том, что с 3 ноября Эрмитаж изменит режим работы и схему приема посетителей.

Фото:pixabay