Мариинский театр показал онлайн-трансляцию балета "Медный всадник"

Трансляция прошла 19 апреля в 19:00 и длилась два часа.

Вечером в воскресенье, 19 апреля, Мариинский театр провел онлайн-трансляцию балета "Медный всадник".

Балет Рейнгольда Глиэра в трех действиях был записан в июне 2016 года. В главных ролях сыграли Владимир Шкляров, Виктория Терешкина, Данила Корсунцев и Екатерина Кондаурова. Постановку Юрия Смекалова по поэме А.С. Пушкина просмотрели более 20 тысяч пользователей соцсети "Вконтакте".

Ранее мы писали, что Александринский театр покажет записи спектаклей из архива.

Фото: "Мариинский театр" / Вконтакте