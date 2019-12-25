Александринский театр покажет записи спектаклей из архива

Александринский театр продолжает показывать записи постановок из архивов, сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.
В понедельник, 20 апреля, зрители смогут увидеть "Камеру обскура", во вторник и среду – "Иваны", в четверг и пятницу – "Старая женщина высиживает". Потом зрители смогут посмотреть две постановки по пьесам Чехова: "Дядя Ваня" и "Чайка", а также спектакль "Новое время".
Ранее мы писали, что Малый драматический театр перешел на работу в режиме онлайн.
Фото: pixabay
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