Александринский театр покажет записи спектаклей из архива

Зрители смогут увидеть знаковые постановки.

Александринский театр продолжает показывать записи постановок из архивов, сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

В понедельник, 20 апреля, зрители смогут увидеть "Камеру обскура", во вторник и среду – "Иваны", в четверг и пятницу – "Старая женщина высиживает". Потом зрители смогут посмотреть две постановки по пьесам Чехова: "Дядя Ваня" и "Чайка", а также спектакль "Новое время".

Ранее мы писали, что Малый драматический театр перешел на работу в режиме онлайн.

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