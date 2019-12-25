Малый драматический театр перешел на работу в режиме онлайн

В театре подготовили сразу несколько циклов различных спектаклей.

Малый драматический театр в Петербурге перешел на онлайн-работу из-за пандемии коронавируса. Руководитель театра Лев Додин в сообщении к зрителям анонсировал ряд дистанционных спектаклей. Список приводит пресс-служба театра.

Раз в два дня в МДТ будут показывать цикл "Отражения" – значимые спектакли прошлых лет, которые сейчас уже не посмотреть вживую. Раз в другие два дня на онлайн-сцене будут идти "Осколки", в этом цикле артисты прочтут ранние рассказы Чехова. Следующие каждые два дня придет очередь рассказов Бунина в цикле "Темные аллеи", а раз в два дня ровно в полдень наступит черед цикла "От пяти и до без конца!". В течение таких постановок актеры будут читать стихи и прозу современные детских писателей.

Кроме того, в театре подготовили постановки со стихами Пушкина, беседы Дины Додиной с артистами МДТ. Таким образом, спектакли разных циклов будут идти на онлайн-сцене почти каждый день. Точное расписание и время циклов можно найти на сайте театра в разделе "Афиша".

Ранее мы писали, что петербургские больничные клоуны развлекут маленьких пациентов онлайн.

Фото: mdt-dodin.ru