Петербургские больничные клоуны развлекут маленьких пациентов онлайн

С 31 марта артисты будут проводить живые трансляции из своей студии.

Петербургские больничные клоуны из организации "ЛенЗдравКлоун" нашли способ продолжать поддерживать маленьких пациентов, несмотря на карантин. Как рассказали клоуны в своей официальной группе "ВКонтакте", с 31 марта они будут давать бесплатные регулярные онлайн-трансляции для детских больниц и хосписов. Такая инициатива – первая в России.

Артисты уверены, что даже если физически в гости прийти не получается, трансляции помогут немного отвлечь больных детей от собственных недугов и неприятных процедур. Клоуны пообщаются и поиграют с ребятами по скайпу из своей самодельной цветной студии, а при случае будут готовы проводить онлайн-встречи даже из собственных домов.

Это поможет сохранить связь с детьми не только в коронавирусном карантине, но и в карантинах по гриппу, которые случаются каждый год в феврале и марте. – отметили артисты.

Городские врачи также подчеркивают, что клоуны – важная часть больниц, которая помогает смягчить непростое лечение детей.

Команда подчеркнула, что будет выходить на связь с девятью больницами-постоянными партнерами и своими давними знакомыми маленькими пациентами, но готова и к просьбам других медицинских учреждений.

Ранее мы писали, что "Зенит" выделил личные средства на закупку оборудования в больницу Святого Георгия.

Фото: lenzdravclown.ru