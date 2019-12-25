Петербургские больничные клоуны развлекут маленьких пациентов онлайн

Петербургские больничные клоуны из организации "ЛенЗдравКлоун" нашли способ продолжать поддерживать маленьких пациентов, несмотря на карантин. Как рассказали клоуны в своей официальной группе "ВКонтакте", с 31 марта они будут давать бесплатные регулярные онлайн-трансляции для детских больниц и хосписов. Такая инициатива – первая в России.
Артисты уверены, что даже если физически в гости прийти не получается, трансляции помогут немного отвлечь больных детей от собственных недугов и неприятных процедур. Клоуны пообщаются и поиграют с ребятами по скайпу из своей самодельной цветной студии, а при случае будут готовы проводить онлайн-встречи даже из собственных домов.
Это поможет сохранить связь с детьми не только в коронавирусном карантине, но и в карантинах по гриппу, которые случаются каждый год в феврале и марте.
– отметили артисты.
Городские врачи также подчеркивают, что клоуны – важная часть больниц, которая помогает смягчить непростое лечение детей.
Команда подчеркнула, что будет выходить на связь с девятью больницами-постоянными партнерами и своими давними знакомыми маленькими пациентами, но готова и к просьбам других медицинских учреждений.
Ранее мы писали, что "Зенит" выделил личные средства на закупку оборудования в больницу Святого Георгия.
Фото: lenzdravclown.ru
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