"Зенит" выделил личные средства на закупку оборудования в больницу Святого Георгия

В акции приняли участие игроки, тренерский штаб и руководство клуба.

В рамках социального проекта "Вместе победим!" игроки, тренерский штаб и руководство "Зенита" выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

В качестве безвозмездной помощи больница получит новые мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ - прим.), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам для борьбы с распространением коронавируса. Партнером благотворительной акции выступил фонд профилактики рака "Не напрасно".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля. "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков после 22-х туров.

Ранее стало известно. что форвард Малком был признан лучшим футболистом "Зенита" в марте.

Фото: fc-zenit.ru