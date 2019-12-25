Мариинский театр перенес представления из-за вспышки коронавируса

Сообщение размещено на официальном сайте театра.

После объявления о вспышке коронавируса Мариинский театр объявил о переносе на другие даты балетных постановок фестиваля "Звезды белых ночей". Ограничения коснутся спектаклей 13 августа ("Жизель") и 16 августа ("Времена года"). Сообщение размещено на официальном сайте театра.

При этом отмечается, что выступления в рамках гастролей по России Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева продолжатся, как и оперные выступления с концертной программой.

Ранее мы сообщали о том, что у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра выявили коронавирус. По словам дирижера Валерия Гергиева, сейчас – два-три подтвержденных случая. Пока артисты лечатся на дому.

Фото: capadom.ru