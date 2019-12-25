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Мариинскому театру исполняется 240 лет
Сегодня, 14:04
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Мариинскому театру исполняется 240 лет

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Мариинский театр отмечает свое 240-летие грандиозным гала-концертом.

Мариинский театр отметит свой 240-летний юбилей грандиозным гала-концертом на новой сцене. В мероприятии примут участие знаменитые звезды оперы и балета, а также симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижерскую палочку взял маэстро Валерий Гергиев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои поздравления коллективу Мариинского театра и ветеранам. Он подчеркнул, что театр является неотъемлемой частью национальной культуры и проводником крупных просветительских инициатив.

Город активно сотрудничает с Мариинским театром по многим вопросам, включая реализацию инвестиционных проектов. Один из таких проектов – "Уроки в Мариинке", которые стали частью учебного процесса в старших классах петербургских школ. В прошлом году Мариинский театр также внес в бюджет города 819 млн рублей налогов.

Ранее сообщалось, что Смольный выделил на новогодние праздники в Петербурге более 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: мариинский театр, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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