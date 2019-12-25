Мариинский театр назвал имя новой прима-балерины

Ею стала балерина Олеся Новикова.

Олеся Новикова стала новой прима-балериной Мариинского театра в Петербурге. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила пресс-служба театра в группе в социальной сети ВКонтакте.

Эту новость после спектакля "Раймонд" с участием Новиковой объявил российский артист балета и педагог, исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев.

Олеся уже давно исполняет практически все ведущие партии мариинского балеринского репертуара и невероятно любима зрителем: нередко балетоманы называли ее "прима-балерина наших сердец", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошел первый концерт на новой сцене Мариинского театра.

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр