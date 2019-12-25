В Петербурге прошел первый концерт на новой сцене Мариинского театра

Новое пространство назвали "Залом Рахманинова".

Накануне, 15 июня, в Петербурге прошла торжественная церемония открытия нового камерного зала в Мариинском театре. Пространство в 141 квадратный метр в новом Южном корпусе получило название "Зал Рахманинова" и рассчитано на 200 зрителей.

Отмечается, что в строительстве принимал участие японский инженер Ясухиса Тойота, он сделал уникальную акустику большого концертного зала театра.

Благодаря специальной технологии, которую использовали при обшивке стен, сохранилась геометрия пространства и появилась возможность регулировать распространение звуковых волн. Стоимость строительства такого помещения не разглашают. Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев уточнил, что были использованы не бюджетные средства, а начальную сумму в 4 миллиона долларов выделил попечительский совет Мариинского театра.

Главный театр теперь сможет давать одновременно до 10 концертов в день.

Ранее мы писали, что следователи заинтересовались падением плитки с дома в переулке Пирогова.

Фото: vk.com/mariinskytheatre