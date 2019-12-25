Мариинский театр анонсировал премьеры грядущей осени

Зрители увидят "Огненного ангела" и "Снегурочку".

Вечером во вторник, 25 августа, пресс-служба Мариинского театра анонсировала премьеры, намеченные на осень 2020 года.

На исторической сцене театра покажут "Огненного ангела", а также "Снегурочку" на на сцене Мариинского-2. Дирижер всех спектаклей – маэстро Валерий Гергиев.

Из-за пандемии оперу Римского-Корсакова должны были показать весной, но из-за коронавируса расписание пришлось изменить. Уточняется. что "Снегурочка" завершит фестиваль "Звезды белых ночей" и откроет 238-й театральный сезон.

Ранее мы писали, что Александринский театр представит свои спектакли в WhatsApp.

Фото: vk.com/mariinskytheatre