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Мариинская больница запустила акцию "Книги врачам"
Сегодня, 20:15
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smirenny

Мариинская больница запустила акцию "Книги врачам"

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Врачи попросили поддержать сотрудников больницы, которые вынуждены оставаться в учреждении по две недели.

В Мариинской больнице запустили акцию в поддержку врачей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. 

Акция "Книги врачам" предполагает передачу имеющихся книг неравнодушных петербуржцев: покупать издания не требуется. Из-за ситуации с коронавирусом, врачам приходится находиться в больнице на вахте по две недели. Создатели акции полагают, что книги помогут врачам отвлечься от многочасовых дежурств и создадут более домашнюю атмосферу. Сначала книги прочтут врачи, а затем издания попадут в библиотеку и будут доступны для пациентов. 

Как передать книги не сообщается.

Ранее мы писали, что петербуржцы, которые вылечились от COVID-19, запустили акцию "Я уже здоров".

Фото: пресс-служба "Газпром Переработка"

Теги: книги врачам акция, коронавирус, мариинская больница
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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