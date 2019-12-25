Мариинская больница запустила акцию "Книги врачам"

Врачи попросили поддержать сотрудников больницы, которые вынуждены оставаться в учреждении по две недели.

В Мариинской больнице запустили акцию в поддержку врачей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Акция "Книги врачам" предполагает передачу имеющихся книг неравнодушных петербуржцев: покупать издания не требуется. Из-за ситуации с коронавирусом, врачам приходится находиться в больнице на вахте по две недели. Создатели акции полагают, что книги помогут врачам отвлечься от многочасовых дежурств и создадут более домашнюю атмосферу. Сначала книги прочтут врачи, а затем издания попадут в библиотеку и будут доступны для пациентов.

Как передать книги не сообщается.

Ранее мы писали, что петербуржцы, которые вылечились от COVID-19, запустили акцию "Я уже здоров".

Фото: пресс-служба "Газпром Переработка"