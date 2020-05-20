Петербуржцы, которые вылечились от COVID-19, запустили акцию "Я уже здоров"

Горожане хотят напомнить, что болезнь можно победить.

В среду, 20 мая, супружеская пара, Михаил и Светлана Лытко, победившая коронавирус, решила запустить акцию "Я уже здоров" и выпустила серию значков с изображением Георгия Победоносца, который протыкает вирус. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Светлана болела дома, а Михаил в Боткинской больнице – его болезнь протекала в тяжелой форме. Сотрудники больницы поддержали идею. Значки напомнят горожанам, что заболевание можно победить, каждый день из медучреждений выписывают все больше людей.

Ранее мы писали, что в Петербурге дети боровшихся с коронавирусом медиков получат гранты от РАНХиГС.

Видео: пресс-служба комитета по здравоохранению