В Петербурге дети боровшихся с коронавирусом медиков получат гранты от РАНХиГС

Для получения гранта на обучение также нужно иметь не менее 210 баллов по трем ЕГЭ.

Северо-Западный институт управлении Президентской Академии готов предоставить до сорока грантов на бесплатное обучение детям медикам, оказывающим помощь пациентам с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщил 78.ru.

Такое решение принял ректор РАНХиГС Владимир Мау. Как уточнил ректор Северо-Западного института, Владимир Шамахов, гранты институт будет финансировать из собственных средств, а распространяться они будут на любые подготовки бакалавриата.

Основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей является медработником, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусом. РАНХиГС

При этом сумма по трем ЕГЭ не должна быть менее 210 баллов.

"Безумная путаница и паника": Piter.TV узнал мнение 11-классников о переносе ЕГЭ и отмене выпускных.

Фото: pixabay