Мариинская больница возобновляет прием пациентов с 17 сентября

Запрет на плановую госпитализацию снят.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что Мариинская больница снова начнет принимать пациентов. Об этом сообщает пресс-служба стационара.

Известно, что медучреждение предоставило Роспотребнадзору отчёт о проделанной дезинфекционной работе. В итоге запрет на плановую госпитализацию был снят.

Новых пациентов готовы принимать с 17 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге.

Фото:Piter.TV