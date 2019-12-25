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Мариинская больница возобновляет прием пациентов с 17 сентября
Сегодня, 14:48
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IRINA_CHALKINA

Мариинская больница возобновляет прием пациентов с 17 сентября

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Запрет на плановую госпитализацию снят.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что Мариинская больница снова начнет принимать пациентов. Об этом сообщает пресс-служба стационара. 

Известно, что медучреждение предоставило Роспотребнадзору отчёт о проделанной дезинфекционной работе. В итоге запрет на плановую госпитализацию был снят.

Новых пациентов готовы принимать с 17 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, мариинская больница, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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