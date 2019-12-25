Мариинская больница начнет прием больных коронавирусом с четверга

В больнице развернули 586 инфекционных и 48 реанимационных коек.

С четверга, 5 ноября, Мариинская больница начинает прием пациентов, больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Несмотря на прием пациентов с коронавирусом, больница оставляет 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи по нескольким направлениям: онкология, кардиология, урология, офтальмология, гинекология, травматология-ортопедия и роботическая хирургия. В обычном режиме будет работать амбулаторно-консультативное отделение.

Пускать в кабинеты будут в масках и перчатках. Передать необходимые вещи пациенту можно будет ежедневно с 08:00 до 19:30 в холле амбулаторно-консультативного отделения на улице Жуковского, 1.

Ранее мы писали, что детская больница №5 полностью перепрофилирована под пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.TV