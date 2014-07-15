Мариинская больница начала принимать некоронавирусных пациентов

Сотрудники сосудистого центра впервые за долгое время вышли на работу без защитных костюмов.

В понедельник, 8 февраля, Мариинская больница Петербурга начала плановый прием пациентов с сосудистыми нарушениями. С апреля 2020 года стационар дважды становился инфекционным, а затем возвращался к обычной работе.

В сосудистый центр обычно в сутки поступают по 30 больных, а за год – около 3,5 тысяч. Из-за коронавируса ситуация конкретного подразделения была сильно усложнена.

Красные зоны Мариинской больницы закрывают. За все время пандемии врачи приняли около 10 тысяч коронавирусных больных. Впервые за долгое время медики вышли на работу без защитных костюмов: по их словам, это отличный подарок к юбилею стационара.

Ранее мы писали, что за неделю в петербургские "ковидные" стационары было доставлено 2959 пациентов.

Фото: Piter.TV