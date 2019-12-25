За неделю в петербургские "ковидные" стационары было доставлено 2959 пациентов. Об этом 7 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Глава комитета рассказал, что в сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение показателей госпитализации.
На этой неделе в стационары, принимающие больных с COVID-19 и подозрением на него, доставлены 2959 пациентов. Неделей ранее были госпитализированы 3556 пациентов. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей снижение составило 16,8%.
– написал Лисовец.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все