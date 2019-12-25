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За неделю в петербургские "ковидные" стационары было доставлено 2959 пациентов
Сегодня, 18:36
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За неделю в петербургские "ковидные" стационары было доставлено 2959 пациентов

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До этого были госпитализированы 3556 пациентов.

За неделю в петербургские "ковидные" стационары было доставлено 2959 пациентов. Об этом 7 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета рассказал, что в сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение показателей госпитализации.

На этой неделе в стационары, принимающие больных с COVID-19 и подозрением на него, доставлены 2959 пациентов. Неделей ранее были госпитализированы 3556 пациентов. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей снижение составило 16,8%.

– написал Лисовец.

Фото: Piter.tv 

Теги: госпитализация, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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