До этого были госпитализированы 3556 пациентов.

За неделю в петербургские "ковидные" стационары было доставлено 2959 пациентов. Об этом 7 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета рассказал, что в сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение показателей госпитализации.

На этой неделе в стационары, принимающие больных с COVID-19 и подозрением на него, доставлены 2959 пациентов. Неделей ранее были госпитализированы 3556 пациентов. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей снижение составило 16,8%. – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv