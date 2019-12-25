В МЧС подтвердили информацию о происшествии.

У Мариинской больницы из-за сигнализации собралось пять пожарных машин – в учреждении лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. О случившемся в центре Петербурга 13 декабря рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Данные о сработавшей сигнализации в медицинском учреждении подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Однако вызов оказался ложным, отметили спасатели.

Ранее мы сообщали о том, что в примерочной магазина на Науки нашли самодельную бомбу из коробки сока. Необычное устройство отправили на экспертизу.

Фото: Piter.tv, vk.com/spb_today