Мариинская больница прокомментировала инцидент с охранником, который заломал женщине руки

По словам сотрудников медучреждения, женщина была в алкогольном опьянении, ломилась в реанимацию и расцарапала охраннику лицо.

В Мариинской больнице прокомментировали инцидент, который произошел в пятницу, 2 ноября на территории медучреждения. По словам очевидцев, охранники отказались пропустить женщину к начмеду за справкой о смерти брата в неположенное время. Мало того, женщине заломали руки. Пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-Петербурга рассказала Piter.TV, что женщина сама спровоцировала сотрудников службы безопасности на данный поступок.

По словам сотрудников пресс-службы, женщина пришла в первой половине дня в состоянии алкогольного опьянения, ломилась в реанимацию, стучала в двери, крушили все вокруг и тем самым пугала пациентов. На кадрах видно, как женщина пытается попасть в реанимацию, бьет ногами по двери, что-то говорит. Через непродолжительное время к ней подходит врач, которому оказалось не под силу увести женщину от двери без помощи охраны. Ее попросили выйти на улицу, где она и расцарапала ему лицо. Также женщина громко на всю улицу высказывала самые нелицеприятные вещи в адрес врачей, и сотрудников службы охраны.

Пришлось вызвать полицию. Однако, к моменту приезда сотрудников правоохранительных органов, женщина ушла с территории Мариинской больницы. Кстати, справку, которую она так хотела получить, ей уже выдали. пресс-служба комитета здравоохранения

Фото и видео: Piter.TV