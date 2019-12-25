Мариинка попала в топ-3 самых упоминаемых театров в России

Лидером рейтинга стал Большой театр, на третьем месте – МХАТ имени Горького.

Мариинский театр попал в тройку самых упоминаемых российских театров в ноябре этого года. Список составила "Медиалогия".

Театр занял второе место в рейтинге популярности, в частности, благодаря посещению президентом Владимиром Путиным концерта симфонического оркестра в концертном зале парка "Зарядье". Кроме того, о Мариинке часто писали после благотворительного концерта Валерия Гергиева в посольстве Италии в России. Это мероприятие стало официальным стартом кампании по сбору средств в поддержку Венеции, пострадавшей от наводнения.

На первом месте в списке упоминаемости в СМИ расположился Большой театр, на третьем – МХАТ имени Горького.

Ранее мы писали, что Piter.TV укрепился в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Петербурга.

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