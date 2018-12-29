Марго Робби сыграет куклу Барби

Дата выхода фильма, имена других актеров, режиссера и остальные подробности пока что неизвестны.

В среду, 9 января, стало известно о том, что Марго Робби снимется в фильме про куклу Барби. Об этом объявили производитель игрушек Mattel и кинокомпания Warner Bros.

Так, 28-летняя актриса сыграет главную роль в киноленте. Дата выхода фильма, имена других актеров, режиссера и остальные подробности пока что неизвестны.

Игры с куклами Барби привносят уверенность, любопытство и умение общаться на пути ребенка к самопознанию. За 60-летнюю историю бренда Барби вдохновляла детей представлять себя в разных ролях, от принцессы до президента. Я горжусь, что стану продюсером и сыграю главную роль в фильме, который обязательно порадует взрослых и детей по всему миру отмечает Марго

Известно, что продюсирует фильм сама актриса и ее муж Том Акерли.

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Фото:кинопоиск