Картина будет показана зрителям 21 июня 2023 года.

Вышел первый тизер "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Известно, что ролик начали транслировать в кинотеатрах перед премьерой картины "Аватар: Путь воды". Некоторые зрители выложили кадры в социальных сетях, но позже удалили публикации. Известно, что в видео актриса появляется в образе знаменитой куклы, которая была выпущена в 1959 году. Там же зрители увидели танцующего Кена. Официальная премьера проекта запланирована на 21 июня 2023 года. Ранее авторы говорили о том, что идея фильма зародилась в 2014 году, когда компания игрушек Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины стала Грета Гервиг, которая ранее работала над созданием "Маленьких женщин" и "Леди Берд".

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Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures