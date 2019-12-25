Марат Хуснуллин рассказал об антикризисных мерах для строителей в период пандемии

В большинстве регионов страны стройки продолжаются, в работе задействовано около 15 млн человек.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о мерах, благодаря которым строители могут бесперебойно работать в период пандемии коронавируса. Основные пункты антикризисного пакета чиновник перечислил на брифинге 28 апреля, сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам Хуснуллина, в большинстве регионов страны продолжается стройка, в этой работе задействовано порядка 15 миллионов человек. Строительную отрасль вице-премьер назвал драйвером для экономики. Первая антикризисная мера предложила получение денег на ипотеку под 6,5% годовых. Низкая процентная ставка позволит также сохранить рабочие места 4,5 миллиона жилищных строителей. Для решения проблемы обманутых дольщиков правительство разрабатывает постановление по компенсации процентной ставки застройщикам. Компенсацию выдадут только в случае, если стройка продолжается и в работе задействовано не менее 90% сотрудников.

Также в Правительстве решили докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков, на чей счет поступит дополнительные 30 миллиардов рублей для достройки проблемных домов.

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Фото: Piter.TV