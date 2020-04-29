История одного дома: последнее финское здание Выборга

Об архитектурных памятниках, которые формируют облик этого города, Piter.TV расскажет в новой рубрике.

Выборг – один из тех городов России, в которых не только у памятников, но и у жилых домов есть своя история и биография.

Если нам Выборг интересен в первую очередь как "европейский город России", то в общемировом контексте он ценен именно памятниками функционализма, расцвет которого пришелся на 1920-30-е годы.

Выборгский замок, конечно, впечатляющий, но в любой крупной европейской стране найдутся крепости, подобные этой. Старый город красив - но в Европе таких сотни.

В этом городе сохранилось около сотни отдельных знаковых памятников такого архитектурного стиля, как функционализм. В этой связи нельзя не рассказать о здании страховой компании "Karjala", которое представляет собой образец финского жилищного строительства высокого уровня.

11- ти этажное здание по адресу Ленинградское шоссе дом 7 является последним зданием в стиле функционализма, возведенным в финском Выборге.

Суть функционализма в его скромности и простоте. На первом месте - функциональное назначение зданий и лаконичность форм.

Функционализм - это очень удобно. Дом удобный для жилья. А с точки зрения искусства, это было начало ХХ века, тогда был подъем финского самосознания. Финны в 1918 году получили независимость, и многие финские архитекторы обращали внимание на архитектурные традиции Америки. В частности, конструктивизм, ар-деко и прочее. Но в то же время, финн очень привязан к природе и поэтому они как можно дальше старались уходить от всякого украшательства. Поэтому функционализм был для них очень органичен. То есть дом вписывается в природу, человек вписывается в дом и всем хорошо и удобно.

Михаил Вассель, жилец дома, бывший председатель ТСЖ.

По словам Михаила Васселя, участок под строительство объекта был выделен на пересечении Московского шоссе и Ленинградского. Страховая компания "Карьяла" решила построить на этом месте свое здание, ведь в то время она расширялась и успешно функционировала. Олли Пеюрю выиграл этот конкурс, и весной 1939 года началось строительство. К концу 1939 года здание подвели под крышу.

Война и смена власти изменили судьбу и предназначение дома. Спокойно завершить его строительство не удалось, и оно растянулось на четыре года.

В ноябре началась Советско-финляндская война, в марте Выборг был отдан Советскому союзу. В конце концов в 1941 году, когда финны снова вошли в Выборг, дом стоял все еще в лесах. Они доделали этот дом, достроили. В 43 году сдали.

Упоминает, Вассель.

Финский функционализм еще называют "белым". Из-за светлых фасадов зданий. Отчасти и у "Выборгского небоскреба" до сих пор сохранился этот цвет. Помимо этого, числе особенностей здания - закругленный фасад, панорамные окна на уровне второго этажа - настоящая новация для 1939 года.

Первый этаж дома весьма своеобразен. В финское время не было больших магазинов и в цоколе дома помещалось около десятка маленьких. В советское время из них сделали более просторные помещения, но финский след все-таки остался.

У каждого магазинчика было небольшое каменное крылечко и по их количеству можно было определить сколько магазинчиков было в этом доме.

Подъезд дома также является частью, придающей оригинальности постройке. Во многих финских зданиях подъезд заглублен. Подходя к дверям подъезда, вы окажетесь под крышей и не попадете под дождь.

Архитекторы отмечают, что эти две колонны, которые обрамляют подъезд, показывают силовую структуру здания. Все здание построено на железобетонных колоннах, а стены только из легкого утеплителя. Это позволяет сделать огромные окна во всю стену и ничего не обвалится. Колонны у подъезда просто задекорированы, а вообще, по всему зданию они квадратные.

Михаил Вассель, жилец дома, бывший председатель ТСЖ.

В основном весь дом – это железобетон, стекло и сталь. Эти революционные для своего времени материалы позволили архитекторам строить дома на прочном и легком каркасе, в результате чего внутренние пространства не загромождались стенами, конструкции стали проще, а темпы строительства ускорились.

Подвал – это основа любого здания. В этом доме подвальное пространство имеет несколько уровней. На первом ярусе расположена котельная, выше - кладовки жителей и склад угля. Когда-то здесь находились и моторные отделения лифтов, так как дом был оборудован двумя лифтовыми шахтами. Выше подвала – первый этаж и жилые помещения.

На каждом этаже было по 5 квартир. По центру размещалась так называемая студия – 30 метровая большая комната, у которой есть ванная и туалет, но нет кухни. Кухня – это просто небольшая ниша. Также на этаже располагалось две двухкомнатные квартиры с очень маленькой кухней. Также на этаже размещалось по две 100 метровых квартиры. Они были трехкомнатные и с кухней. В них были и комнаты прислуги.

- Говорит Вассель.

Дом был престижным, предназначался для состоятельных людей. Об этом можно судить и по большому фойе, и по 100 метровым квартирам на 10 этаже, и по балконам с комфортной планировкой.

По мнению председателя ТСЖ, балконы "Выборгского небоскреба" также специфичны. Во-первых, они достаточно хорошо закрыты от ветра, что позволяет выходить на лоджию даже зимой без опасений. Во-вторых, на этих балконах стоят мусоропроводы. Благодаря такой конструкции запах не идет в квартиры, а остается на улице.

Дом по-настоящему многофункционален, ведь по проекту Пёюрю это здание должно было стать своеобразным "домом мечты". Здесь был даже пентхаус на 11-м этаже, дровяные сауны и комната отдыха.

У этой комнаты для отдыха не было стены, и она гармошкой закрывалась наружу, поэтому человек напарившийся в бане мог открыть гармошку и выйти на крышу и посмотреть на город. Поскольку расстояние с которого на него можно было взглянуть – это метров 60, то понять одет он был или раздет было очень сложно. Мы проверяли.

- Подчеркивает Михаил Вассель.

Жильцы дома также хранят его историю, ведь многие из них родились и выросли здесь. Им есть что рассказать об этом памятнике архитектуры.

Отца из Германии перевели в Выборг. Боялись опять войны с Финляндией. И повезло ему, что хоть однокомнатную квартиру дали. И вот мы пять человек – родители и нас трое детей поселились на 8 этаж. Полы, конечно, были бетонные, холодные. Мое самое любимое место было у батареи.

- Вспоминает житель дома.

Мама рассказывала, когда они уже переехали, вставили окна. Бабушки, которые приехали сразу после освобождения Выборга, говорят, что не было даже нескольких пролетов. Все расселялись куда хотели. Моя квартира была коммунальная, а готовили все на печке в большой комнате.

- Делится воспоминаниями жительница дома.

Этот 40-метровый дом не зря называли "Выборгский небоскреб". Вплоть до 1967 года он оставался самой высокой жилой постройкой Выборга. Не зря многие жильцы дома до сих пор считают себя счастливчиками.

В финское время называли "Выборгский небоскрёб", в наше время его звали "11 –этажкой", молодежь прозвала его как "утюг" в свое время.

- Вспоминает Вассель.

Нельзя не обратить внимание и на задний фасад здания. Здесь, по словам эксперта, был главный вход на второй этаж, в офисные помещения и кухню. Об этом свидетельствовала надпись "keitto", которая в переводе с финского означает "суп". Часть офисов как раз и принадлежала фирме "Карьяла" и "Илмаринен".

Это здание простоит еще долгие годы. Специалисты отмечают высокое качество строительства и материалов, несмотря на то, что здание достраивалось в военное время. А это еще одна черта финского фукнционализма, ярким представителем которого и является бывшее здание страховой компании "Карьяла".