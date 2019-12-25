Марат Хуснуллин оценил концепцию Дворца танца Бориса Эйфмана в Петербурге

Вице-премьер посетил стройплощадку будущего Дворца танца и рассказал о ходе работ.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что ему понравилась концепция строящегося в Санкт-Петербурге Дворца танца Бориса Эйфмана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вице-премьер отметил, что объект возводится по поручению президента Владимира Путина и находится под контролем Управления делами президента. По словам Хуснуллина, проект станет уникальным культурным центром, объединяющим Академию танца и Театр Академии Бориса Эйфмана.

Он добавил, что готовность объекта превышает 60%. Завершены монолитные работы, ведется монтаж инженерных систем, конструкций и кровли, выполняется отделка. Также согласовываются дизайн-проекты большого и малого залов, а парк "Фуэте" станет продолжением архитектурной композиции комплекса.

На стройке задействованы более 1100 рабочих. Сдать Дворец танца планируется в 2028 году. По словам Хуснуллина, новый объект станет площадкой для профессиональной подготовки артистов и центром развития современного балета мирового уровня.

Ранее в Горской изменили параметры застройки туркластера "Санкт-Петербург марина".

Фото: Telegram / Марат Хуснуллин