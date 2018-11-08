Марафон "Белые ночи" изменит движение трамваев и троллейбусов

Это коснется улиц в центре города.

В Петербурге 20-го июня изменят маршрут трамваем и автобусов. В этот день в городе пройдет ежегодный марафон "Белые ночи". Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Ограничения движения вступят в силу 30-го июня с 07:50 до 14:00. В этот период трамваи и троллейбусы не будут ходить по Невскому, Адмиралтейскому, Лермонтовскому проспектам, Гороховой улице, Кадетской линии, а также Дворцовому,Тучкову, Гренадерскому, Сампсониевскому, Троицкому, Мало-Калинкину мостам и Песочной набережной.

Свой маршрут изменят троллейбусы № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 22 и 31, а также трамваи № 3, 6, 16, 40 и 41. Трамвай №3 до 13:50 ходить не будет.

Международный марафон "Белые ночи" пройдет в Петербурге в это воскресенье, 30-го июня. Женщины и мужчины совершат забег на дистанцию 10 км и 42 км. Он начнется и закончится на Дворцовой площади.

Ранее Piter.TV сообщил об ограничениях в движении на КАД на севере Петербурга.

Фото: vk.com/wnmarathon