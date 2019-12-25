Петербуржцам показали серию фотографий манула из Ленинградского зоопарка

Во время фотосессии дикий кот грациозно карабкался по деревьям.

Представители Ленинградского зоопарка исполнили желание всех любителей диких кошек и разместили в соцсетях учреждения подборку с фотографиями манула.

Во время фотосессии дикий кот вальяжно разгуливал по деревьям. На последнем кадре он смотрит таинственным взглядом из листвы.

Специалисты зоопарка уверены, что подборка смогла помочь подписчикам скрасить дождливый четверг. Напомним, что вчера, 6 октября, в городе обьявили "жёлтый" уровень погодной опасности.

Ранее мы сообщили о том, что волчата Мрак и Сумрак заселились в Ленинградский зоопарк.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк