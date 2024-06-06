Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря спецоперации. Об этом он рассказал на ПМЭФ.
По словам Мантурова, Россия получает большое количество заявок от иностранных заказчиков на поставки вооружений и военной техники. Он уточнил, что речь идет о технике, которая была задействована в рамках спецоперации. Вице-премьер добавил, что после успешного завершения боевых действий предприятия ВПК также сосредоточатся на диверсификации производства.
Ранее Мантуров рассказал о главных задачах на посту первого вице-премьера.
Видео: ПМЭФ
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