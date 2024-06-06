  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:20
128
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО

0 0

По его словам, Россия получает большое количество заявок на поставки вооружений и военной техники.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря спецоперации. Об этом он рассказал на ПМЭФ.

По словам Мантурова, Россия получает большое количество заявок от иностранных заказчиков на поставки вооружений и военной техники. Он уточнил, что речь идет о технике, которая была задействована в рамках спецоперации. Вице-премьер добавил, что после успешного завершения боевых действий предприятия ВПК также сосредоточатся на диверсификации производства.

Ранее Мантуров рассказал о главных задачах на посту первого вице-премьера.

Видео: ПМЭФ

Теги: вице-премьер россии, денис мантуров, оружие, спрос
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии