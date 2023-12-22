Мантуров рассказал о главных задачах на посту первого вице-премьера

Вице-премьер РФ оценил работу, предстоящую перед ним на новой должности.

Оперативное формирование российских национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету страны, а также сохранение уже наработанных заделов в промышленной сфере являются приоритетными направлениями работы первого вице-премьера Дениса Мантурова в занимаемой им должности. Такие сведения чиновник предоставил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок из интервью с экспертом сотрудник СМИ опубликовал в собственном Telegram-канале. Дополнительно первый вице-премьер заметил, что после назначения в его работе постепенно добавляются свежие задачи.

Главное - сохранить все те заделы, которые мы сформировали в рамках действующих госпрограмм, и отработать оперативно формирование нацпроектов, новых проектов для того, чтобы обеспечить те задачи, которые были передо мной поставлены Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Глава государства Владимир Путин 14 мая подписал указ о назначении новых членов правительства. Денис Мантуров в кабинете министров получил место первого вице-премьера. С 2012 года он управлял министерством по промышленности, а с 2022 года работал также во второй должности - вице-премьера, курирующего промышленность.

Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза.

Фото и видео: Telegram / Зарубин