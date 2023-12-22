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Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

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В Совбезе РФ назвали основные направления работы.

Российский секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил о том, что на новом должностном посту его основной задачей остается специальная военная операция, проводимая на территории Украины. Такие сведения чиновник предоставил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок из интервью с экспертом представитель СМИ опубликовал в собственном Telegram-канале.

Сложно выделить какую-то одну задачу, но главной задачей по-прежнему остается СВО - производство боеприпасов, вооружение и военная техника. Считаю, что для нас для всех это основная задача.

Сергей Шойгу, секретарь СБ РФ

Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: сво, сергей шойгу, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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