Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

В Совбезе РФ назвали основные направления работы.

Российский секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил о том, что на новом должностном посту его основной задачей остается специальная военная операция, проводимая на территории Украины. Такие сведения чиновник предоставил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок из интервью с экспертом представитель СМИ опубликовал в собственном Telegram-канале.

Сложно выделить какую-то одну задачу, но главной задачей по-прежнему остается СВО - производство боеприпасов, вооружение и военная техника. Считаю, что для нас для всех это основная задача. Сергей Шойгу, секретарь СБ РФ

Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил.

Фото и видео: Telegram / Зарубин