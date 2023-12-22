Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил

По словам главы государства, создается новый облик российских войск.

Президент России Владимир Путин поблагодарил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил. Об этом он заявил на встрече с командующими войсками военных округов.

По словам главы государства, создается новый облик российских войск. Он подчеркнул, что этот облик создается последовательно и применительно к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы. Напомним, президент РФ предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Эту должность ранее занимал Шойгу.

Ранее мы сообщали, что Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти.

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