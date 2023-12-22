Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти

Соответствующий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Об этом стало известно из указа главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Заместителями председателя кабмина станут первый зампредседателя правительства России, зампредседатель правительства России — полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе, а также зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства.

Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Ранее Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

Ранее эксперты прокомментировали указ Путина о национальных целях развития РФ.

Фото: kremlin.ru