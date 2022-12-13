Мантуров заявил, что российский леспром переориентирует поставки на дружественные страны

Глава Минпромторга рассказал об экспорте товаров в Африку, Азию и на Ближний Восток.

Российский министр по промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что отечественная лесная промышленность переориентирует поставки на дружественные страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе правительственного совещания при участии президента РФ Владимира Путина. Эксперт напомнил, что обработанная древесина пойдет в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Дополнительно экспорт будет касаться пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы и прочей номенклатуры. Спикер подчеркнул коллегам, что росту отгрузок помогли логистические государственные субсидии, которые направлялись на транспортные расходы, а также увеличение количества контейнерных поездов для нужд отечественной промышленности.

Предприятия отрасли уже переключают поставки на дружественные страны. И чтобы помочь перестроить маршруты, в прошлом году вместе с РЭЦ мы просубсидировали транспортные расходы леспрома на 8 млрд рублей. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров полагает, что для того, чтобы властям страны окончательно сдемпфировать потери от экспортных ограничений Запада, кабинету министров важно задействовать внутренний спрос.

Первый в мире летающий электрический гоночный автомобиль готовится к Олимпиаде.

Фото и видео: Правительство России