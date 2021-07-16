Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в России нет

В Минпромторге оценили готовность РФ к ухудшению эпидситуации.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в стране нет. Такое заявление чиновник сделал во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Что касается медицинского оборудования, использующего кислород, мы не испытываем каких-либо проблем. Наши предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки, при этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт объяснил коллегам, что российские запасы концентраторов кислорода достигают 2700 штук. Этого объема будет достаточно на случай необходимости развертывания дополнительных инфекционных коек.

Ученые выяснили, что тяжелая форма коронавируса зависит от генетической предрасположенности.