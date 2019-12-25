Ученые выяснили, что тяжелая форма коронавируса зависит от генетической предрасположенности

Генетические изменения способствуют проникновению вируса в клетки.

Международная группа ученых выяснила, что тяжесть течения коронавируса у человека зависит от генетической предрасположенности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

У пациентов с хроническими заболеваниями легких клетки дыхательных путей больше подвержены заражению COVID-19. В результате это приводит к осложнениям, а также увеличивает риск смерти.

Авторы исследования отмечают, что генетические изменения способствуют проникновению вируса в клетки, а затем помогают ему размножаться и вызвать неконтролируемый иммунный ответ. В результате пациентов подключают к аппаратам ИВЛ.

Так, к заболеваниям, которые ухудшают течение коронавируса ученые относят хроническую обструктивную болезнь легких, идиопатический легочный фиброз, а также интерстициальные заболевания легких. Есть и дополнительные фактора риска. Это, например, пожилой возраст, курение, высокое давление, диабет.

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