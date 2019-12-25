  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые выяснили, что тяжелая форма коронавируса зависит от генетической предрасположенности
Сегодня, 12:25
71
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые выяснили, что тяжелая форма коронавируса зависит от генетической предрасположенности

0 0

Генетические изменения способствуют проникновению вируса в клетки.

Международная группа ученых выяснила, что тяжесть течения коронавируса у человека зависит от генетической предрасположенности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

У пациентов с хроническими заболеваниями легких клетки дыхательных путей больше подвержены заражению COVID-19. В результате это приводит к осложнениям, а также увеличивает риск смерти.

Авторы исследования отмечают, что генетические изменения способствуют проникновению вируса в клетки, а затем помогают ему размножаться и вызвать неконтролируемый иммунный ответ. В результате пациентов подключают к аппаратам ИВЛ.

Так, к заболеваниям, которые ухудшают течение коронавируса ученые относят хроническую обструктивную болезнь легких, идиопатический легочный фиброз, а также интерстициальные заболевания легких. Есть и дополнительные фактора риска. Это, например, пожилой возраст, курение, высокое давление, диабет.

Ранее мы писали, что после падения убившего динозавро астероида возникло мегацунами. Высота выолны составила примерно 1,5 тыс. метров. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, тяжелая форма коронавируса, хронические заболевания
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии